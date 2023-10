Patrick Dewael is geen kandidaat om Vincent Van Quickenborne op te volgen als minister van Justitie. Dewael, 67, wordt genoemd als mogelijke opvolger. Met zijn politieke ervaring kent hij de Wetstraat door en door. In het verleden was hij al minister van Binnenlandse Zaken. Van Quickenborne nam gisteren totaal onverwacht ontslag na een blunder bij het Brusselse gerecht en in de nasleep van de aanslag in Brussel, waarbij een Tunesiër twee Zweedse voetbalsupporters doodde en een derde verwondde. "We hebben in onze partij nog andere goeie mensen", laat Open Vld-voorzitter Tom Ongena uitschijnen. Hij neemt de komende uren een beslissing. De meest gehoorde naam is die van Gwendolyn Rutten.