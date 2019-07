Onderwijs Kinrooi dringend op zoek naar gemachtigd opzichters voor start schooljaar

In Kinrooi is het gemeentebestuur op zoek naar vrijwilligers die de rol van gemachtigd opzichter op zich willen nemen. Ze moeten ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen oversteken in de buurt van scholen. Het gemeentebestuur richt z'n pijlen vooral op gepensioneerden wiens kleinkinderen schoolgaan in Kinrooi.