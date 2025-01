Kinrooi duikt het nieuwe jaar en de Maas in

door Anastacia Reviers

Ze krijgen er maar niet genoeg van, de ijsberen. Gisteren waren we in Terhills, vanmiddag was er de nieuwjaarsduik in Kapermolen in Hasselt. Maar de nieuwjaarsduik in Kinrooi is de grootste van de Maaskant. Vandaag mocht de organisatie helaas wat minder ijsberen verwelkomen door het slechte weer. Toch ontbrak er geen sfeer en gezelligheid. Het dorpsgevoel was duidelijk voelbaar. Zo'n tweehonderd mensen sprongen samen de Maas in aan de Steenberg in Geistingen. 'Deze ijsberenduik is eigenlijk onze nieuwjaarsreceptie', klinkt het.