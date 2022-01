Kinrooi geeft inwoners inspraak bij invulling nieuwe centrumproject

Afgelopen zaterdag werden in Bocholt zo’n 7.000 siervogels afgemaakt nadat een hoogpathogene variant van vogelgriep werd vastgesteld in een siervogelkwekerij. Het doden van de dieren gebeurde in opdracht van het FAVV. Animal Rights kreeg beelden aangeleverd van hoe de vergaste vogels in containers gekieperd worden en klaagt de praktijken aan. “De hoofdverantwoordelijke voor de uitbraken van vogelgriep zijn niet de trekvogels, maar de intensieve pluimveehouderij waar duizenden dieren op elkaar gepropt worden. Daar kan het virus naar hartenlust woekeren en muteren naar gevaarlijke varianten”, zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout. Op de beelden van Animal Rights is te zien hoe bakken met pauwen, een flamingo en vele andere dode siervogels in een container gekieperd worden. De karkassen die naast de container belanden, worden opgeraapt door een medewerker die geen mondmasker draagt. “Vogelgriep is ook voor mensen gevaarlijk. Afgelopen vrijdag nog werd een nieuwe stam van de dodelijke vogelgriep bij een mens vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk”, aldus Van Campenhout. “Sinds oktober 2020 bedraagt het totaal aantal slachtoffers van vogelgriep op commerciële bedrijven minstens 284.600 dieren. Het FAVV communiceert geen cijfers over het aantal gedode dieren in persmededelingen. De bedrijven maken zelf de beslissing of ze die informatie openbaar maken. Daardoor ligt het eindcijfer dat Animal Rights kon opmaken lager dan het echte cijfer.” Vogelgriepvirus “Oorspronkelijk kwam het vogelgriepvirus alleen voor bij watervogels zoals ganzen, eenden en zwanen, in een variant die hen niet of nauwelijks ziek maakt”, zegt Van Campenhout. “Hoogpathogene vogelgriepvirussen komen voort uit laagpathogene virussen, door mutaties in het genetisch materiaal. Deze mutaties vinden bijna altijd plaats onder besmet pluimvee in de vee-industrie. De intensieve pluimveehouderij is de belangrijkste bron van hoogpathogene vogelgriepvirussen. De pluimveehouderij wordt alleen maar intensiever, en dat is vragen om problemen. De vogelgriep zelf is een verschrikkelijke ziekte voor alle vogels en brengt enorm veel lijden met zich mee. Lijden dat voorkomen kan worden. De pluimveehouderij zelf is het onderliggende probleem. Het terugschroeven en uiteindelijk de complete afbouw van het aantal pluimveehouderijen is de enige oplossing”, besluit de campagnecoördinator van Animal Rights. (Beelden: Animal Rights)