Kinrooise bakker maakt roze chocolade

Een groot feest om de fans te bedanken na een emotioneel jaar. Dat is wat het Limburgse DJ-duo Ed&Kim in gedachten hebben komend weekend tijdens Music Is The Answer in de Hasseltse Forty Five club. Vijf jaar geleden moest het duo plots stoppen omdat Edwin door een ziekte plots doof werd aan één oor. Ondertussen is de ziekte onder controle en maakte het Truiense duo een comeback. Komend weekend draaien ze voor het eerst weer in Limburg.