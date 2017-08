De 44-jarige Elke Vanbockrijck uit Tongeren is één van de dodelijke slachtoffers van de terroristische aanslag in Barcelona. Ze liep met haar man en twee zoontjes van 10 en 13 op de Ramblas. De echtgenoot duwde de kinderen nog net op tijd aan de kant, maar zijn vrouw kon hij niet meer redden. De verslagenheid in Tongeren is groot. De stad opent een rouwregister. Burgemeester Dewael zegt dat we nooit mogen toegeven aan terreur en roept op om samen een vuist te maken.