Klacht van N-VA Gingelom over gesjoemel met volmachten afgewezen wegens vormfout

- De raad voor verkiezingsbetwistingen verwijst een klacht van N-VA Gingelom over de gemeenteraadsverkiezingen naar de prullenmand omdat een adres niet op de juiste manier is ingevuld. De uitspraak van de raad wordt wel naar dat adres verstuurd.- De Hasseltse specialist Luc Colemont pleit voor een verlaging van de leeftijd voor gratis darmkankeronderzoek naar 45 jaar. De Beringse burgemeester Thomas Vints getuigt openhartig over zijn gevecht met darmkanker.- Staalproducent Aperam vraagt hulp aan Vlaams minister van Werk Zuhal Demir om de vele vacatures in de fabriek in te vullen.- En de West-Vlaamse topfotograaf Tom D. Jones vraagt aandacht voor bedreigde diersoorten tijdens een tentoonstelling in het Cultureel Centrum van Hasselt.