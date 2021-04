Aan de Colruyt in Sint-Truiden is gisteren een personeelslid aangevallen door een boze klant. De wagen van de werknemer werd na sluiting bekogeld met stenen en hij kreeg ook een vuistslag in het gezicht. Het personeel van de supermarkt legt morgen twee minuten het werk neer uit protest. “Gisteren werd een personeelslid van de Colruyt in Sint-Truiden na de werkuren buiten opgewacht en fysiek aangevallen. Bovendien werd zijn wagen ook beschadigd”, vertelt Frank Convents van de Christelijke vakbond ACV. “De bewuste klant was eerder die dag in de winkel aangesproken omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde. Bij het ontsmetten van de kar reageerde de klant boos en duwde de kar tegen de schenen van de winkelbediende. Na sluiting van de winkel wachtte de man het personeelslid op en smeet met stenen naar zijn wagen. Toen het personeelslid daarna uit de wagen stapte, kreeg hij ook nog een vuistslag in het gezicht.” Het volledige incident werd op camera vastgelegd en is aan de politie gerapporteerd. “Het personeel is boos en aangeslagen door dit zoveelste voorval. Het gebeurt bijna dagelijks dat we een klant moeten aanspreken over de coronamaatregelen, waarna er vaak agressieve reacties volgen. We hebben het er echt mee gehad’’, aldus Convents. Protestactie Het voltallige personeel zal morgen donderdag 22 april spontaan twee minuten het werk neerleggen uit solidariteit. ‘’We betreuren ten zeerste dit incident, maar dit is zeker geen alleenstaand geval’’, weet Convents. “Onze vakbond vraagt dringend meer respect voor het winkelpersoneel en bezorgt alle personeelsleden vandaag bloemen om hen een hart onder de riem te steken. Ook zullen we de klanten informeren met een flyer.” De vakbond vraagt de directie dat ze incidenten als deze beter opvolgen. “We hopen dan ook dat Colruyt zich burgerlijke partij stelt. Ook bij andere winkels van Colruyt zien we een stijgend aantal gevallen van fysieke en verbale agressie. Het winkelpersoneel heeft schrik om klanten aan te spreken, dat kan niet de bedoeling zijn’’, besluit Convents.