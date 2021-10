Klanten fitnesscentra verwelkomen coronapas

- Klanten van fitnesscentra en horeca-uitbaters reageren tevreden op de invoering van de coronapas. Er is wel ontgoocheling over het feit dat horecapersoneel opnieuw mondmaskers moet dragen. De Vlaamse regering wil niet dat klanten kunnen zien wie wel en wie niet gevaccineerd zou kunnen zijn.- Nieuwerkerken gaat rekeningen van kansarme kinderen betalen zonder administratieve rompslomp. De gemeente maakt geld vrij voor onder meer schoolmateriaal, het lidmaatschap van een sportclub of kledij.- Dankzij nieuwe technologie van een Limburgs bedrijf is Fietsen Door Het Water een blikvanger op de wereldtentoonstelling in Dubai.- Vier Limburgse ploegen spelen vanavond de zestiende finales in het bekervoetbal. We blikken vooruit op de clash tussen het Belisia Bilzen van Luc Nilis en AA Gent. - En in de Verenigde Staten oogst Peltenaar Michiel Thomas lof met een documentaire over een spraakmakende moordzaak.