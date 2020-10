Klanten haasten zich nog snel naar de kapper

De roep om een nieuwe algemene lockdown, waarbij het land op slot gaat, klinkt luider en luider. Het is niet de vraag of die er komt, maar wanneer. Morgen buigt het Overlegcomité van de verschillende regeringen zich over de situatie. En die is alarmerend, daar is iedereen het over eens. Er is dringend een versterking van de lockdownmaatregelen nodig. Dat zeggen de Belgische ziekenhuizen in een gezamenlijke mededeling. Ook algemeen directeur Erwin Bormans van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk pleit voor een lockdown. In ons middagnieuws had ik een gesprek met hem. Ik vroeg hem eerst of ook zijn ziekenhuis op instorten staat.