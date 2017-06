Klanten kunnen nog altijd koopjes doen in sperperiode

In Bilzen is Carglass gestart met de bouw van een gloednieuw Europees distributiecentrum. 1.2 miljoen autoruiten zullen zij van daaruit verdelen over elf landen in Europa. Nu zit Carglass nog op vier locaties in Hasselt en Genk. Volgend jaar dus op één site, in Bilzen. Met 42.000 vierkante meter meteen de grootste distributiesite van de groep ter wereld.