Klanten van massagetherapeuten terughoudender sinds misbruik Beringse masseur

Met nog 10 dagen te gaan tot het jaareinde kunnen we nu al besluiten dat 2022 het warmste jaar was sind het begin van de metingen in 1892. Toch als we naar de gemiddelde maximumtemperatuur kijken. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde maximumtemperatuur was het voorbije jaar 16,2 graden. Maar het was ook een zeer droog jaar. Van maart tot en met augustus viel er amper een druppel regen. En dat heeft onomstotelijk te maken met de klimaatopwarming, zegt onze weerman Michel Nulens.