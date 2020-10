De Gemeente Pelt sluit basisschool Helibel in Sint-Huibrechts-Lille preventief nadat er meerdere coronabesmettingen werden vastgesteld. Vanaf morgen zullen de school en de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes gesloten blijven tot en met 8 november. De ouders van de schoolgaande kinderen werden hierover deze middag ingelicht. “De afgelopen dagen merkten we een snel stijgend aantal besmettingen op school”, zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V). “De lessen voor het eerste en tweede leerjaar werden alvast opgeschort en enkele leerkrachten gingen in quarantaine. In de school zitten veel broertjes en zusjes, die thuis het virus aan elkaar kunnen doorgeven en het zo in andere klassen binnenbrengen.” Daarom besloot de gemeente deze middag in samenspraak met de school, het CLB, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de arts van de Eerstelijnszone om de school volledig te sluiten vanaf donderdag 22 oktober tot en met vrijdag 30 oktober. "Aangezien op die dag de herfstvakantie van start gaat, zal de school gesloten blijven tot en met zondag 8 november. Op deze manier willen we een verdere verspreiding van het virus binnen de school en binnen de gemeenschap zoveel mogelijk tegengaan”, aldus de burgemeester. Kinderen blijven thuis Alle leerlingen van Helibel worden beschouwd als ‘hoog risico contacten’. Zij moeten verplicht tot en met vrijdag 30 oktober in quarantaine gaan en vervolgens nog 4 dagen van verhoogde waakzaamheid in acht nemen. Dit betekent dat zij tot en met dinsdag 3 november niet naar hobby’s of verenigingen kunnen gaan. De verenigingen van Sint-Huibrechts-Lille worden hierover deze namiddag ingelicht. Ook opvang door de grootouders wordt op die manier onmogelijk. Rem op verenigingsleven Het gemeentebestuur roept de Peltenaren ook op om de komende weken extra waakzaam te zijn. “We raden iedere vereniging, voor welke generatie dan ook, aan om de samenkomsten en activiteiten de komende weken drastisch terug te schroeven of zelfs helemaal te annuleren. Ik vraag echt aan iedereen om strikt de veiligheidsvoorschriften op te volgen. De gebeurtenissen in Sint-Huibrechts-Lille tonen aan dat het virus zich verspreidt als een lopend vuurtje. En we moeten er echt allemaal voor zorgen dat onze samenleving niet opnieuw volledig stilgelegd wordt”, besluit burgemeester Frank Smeets.