Kleuters leren over winteruur in Diepenbeek. "Heeft invloed op hun leefwereld."

Campus Vesta werkt samen met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) en Universiteit Hasselt een opleidingstraject uit voor leidinggevenden van de brandweer. De brandweer organiseert nu een opleiding voor officieren op Campus Vesta. Directeur brandweeropleiding Jos Deloose is in de wolken. “Met deze opleiding gaan we de bestaande competenties die er al binnen de brandweer zijn verbeteren. De opleiding bestaat uit 10 modules van 20 à 40 uur. Cursisten krijgen drie jaar de tijd om alle modules af te ronden. In het lessenpakket zitten vakken zoals bestuurlijk recht, HRM, leadership, kwaliteitsmanagement en zelfs change management. We maken van onze brandweerofficieren échte managers. Tussen de verschillende modules heen gaan ze hands on opdrachten uitwerken, papers schrijven en vooral de theorie aan de praktijk toetsen.” Campus Vesta organiseert de opleiding in nauwe samenwerking met de Universiteit Hasselt. Deze universiteit maakte het waar om haar universitaire kennis aan te passen aan de context van de brandweersector om zo de management skills van Vlaamse brandweerofficieren te verfijnen. “Als decaan van de faculteit economie is Piet Pauwels dé geknipte persoon om dit opleidingsproject mee vorm te geven, aangezien hij zelf vrijwilliger is bij de brandweer”, verklapt Jos Deloose. “Het feit dat Pauwels de sector van binnenuit kent, zorgde ervoor dat we sneller op de bal konden spelen. De deelnemers aan de eerste sessie van deze officiersopleiding zijn al actief bij de brandweer en dus een kritisch publiek. Na deze opleiding kunnen ze majoor worden binnen hun brandweerzone. Een aantal van hen zijn na hun universitaire studies meteen bij de brandweer begonnen. Ze kijken er dan ook enorm naar uit om nu bij te leren van economisten, juristen en bedrijfsmanagers die in compleet andere sectoren hun ervaring opbouwden. De faculteit economie slaagt erin om voor de brandweersector een opleiding op maat te maken. Zo’n brug slaan tussen de publieke sector en het bedrijfsleven, dat is nu eens een voorbeeld van slim change management", lacht Deloose.