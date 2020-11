KLIK-app moet eenzaamheid onder Limburgse studenten tegengaan

De Universiteit Hasselt en de Hogescholen PXL, UCLL en LUCA School of Arts lanceren een app die studenten met dezelfde interesses makkelijker met elkaar in contact brengt. Zij kunnen via de app bijvoorbeeld op zoek gaan naar een online blokpartner of iemand om mee te gaan wandelen. Op deze manier hopen de vier Limburgse hogeronderwijsinstellingen eenzaamheid onder de studenten tegen te gaan. “Tijdens de lockdown is het voor nieuwe studenten in een nieuwe omgeving niet makkelijk om vrienden te maken. Via de KLIK-app kunnen ze nu snel medestudenten met dezelfde interesses vinden”, klinkt het.

De KLIK-app werkt via een eenvoudig zoekertjessysteem. Studenten kunnen via de app zoekertjes plaatsen, bijvoorbeeld met de vraag of iemand interesse heeft om te gaan sporten of samen te studeren. Andere studenten kunnen deze zoekertjes dan lezen en aangeven of ze interesse hebben. Het doel van de app is dan ook om studenten te laten afspreken, zowel live als online, en hen zo te helpen om nieuwe studenten te leren kennen.

Enkel voor studenten

Bij het aanmaken van een account, geven de studenten een aantal interesses aan. Op basis hiervan en rekening houdend met de leeftijd en studierichting, geeft de app een percentage over hoe goed studenten zouden kunnen overeenkomen. De KLIP-app is enkel toegankelijk voor studenten. Je moet een studentenmailadres hebben van UHasselt, PXL , UCLL of LUCA School of Arts om een account te kunnen aanmaken. De zoekertjes worden ook gemonitord, om misbruik of ongepaste zoekertjes te voorkomen.

Succes aangetoond in Gent

De KLIK-app is ontwikkeld door LogoGezond+, in samenwerking met de stad Gent en de Gentse hogeronderwijsinstellingen. In 2018 werd de app in het Gentse studentenmilieu gelanceerd. KLIK sloeg daar snel aan en telt er ondertussen al meer dan 7.400 actieve gebruikers, dat is één op tien Gentse studenten.