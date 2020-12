Sint-Truiden is gisteren opgeschrikt door een wilde politieachtervolging. Een 22-jarige bestuurder vluchtte daar in de vooravond weg van een verkeerscontrole op de Luikersteenweg. Wat volgde was een dollemansrit, waarbij de roekeloze chauffeur twee combi’s en een ander voertuig raakte. Als bij wonder vielen er geen gewonden.