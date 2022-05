De Limburgse deputatie heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de Turkse Ciner groep. Die wil in Lommel een glasfabriek bouwen, waar op termijn zo’n 500 mensen aan de slag zouden kunnen. In september vorig jaar maakte de Turkse groep bekend dat ze op het Kristalpark in Lommel een nieuwe fabriek wil bouwen, waar glazen flessen gemaakt zullen worden. Er zouden elke dag ruim 6 miljoen flesjes van de band rollen, dat zijn er meer dan 2 miljard per jaar. Die zijn vooral bestemd voor de Duitse en Nederlandse markt. Het Turkse bedrijf diende bij de provincie ook een aanvraag in om grondwater op te pompen, uit drie putten van 160 meter diep. Ook dat werd opgenomen in de omgevingsvergunning.