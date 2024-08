door Birgit Van Asten

Er zijn dit jaar minder wespen dan andere zomers. Dat heeft volgens insectenkenner Peter Berx te maken met het extreem natte voorjaar. Ook andere insecten zoals vlinders hebben het momenteel moeilijk. Voor muggen is dit het perfecte weer, die zijn er dus wel in overvloed. Als deze trend blijft aanhouden, is het volgens Berx niet zeker of de wespen hier wel van kunnen herstellen.