Klimaatzaak: "Mensen verloren leven door falend klimaatbeleid"

door Luc Moons

De Maaskant is op het nippertje aan een ware ramp ontsnapt. Als één van de dijken van de Maas het had begeven, dan was het water in het mijnverzakkingsgebied van Eisden, Vucht en Lanklaar - waar zo'n 10.000 mensen wonen - zes tot zeven meter hoog komen te staan in de huizen. En dan was de catastrofe niet te overzien geweest. Dat zegt Lambert Schoenmaekers van Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Als projectleider van de Maasvallei volgt hij al jaren de verruimingswerken om de Grensmaas terug in zijn oude bedding te brengen, op de voet. "Het zijn die werken die ons in Limburg gered hebben", zegt Schoenmaekers. In Wallonië draaide het anders uit en hij wijst de beleidsmakers met de vinger. "Door hun falend klimaatbeleid hebben mensen het leven verloren", klinkt het.