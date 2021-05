De eigenaar van het appartement in Luik dat tien jaar geleden ontplofte en waar 14 mensen het leven lieten, heeft een zwaardere straf gekregen dan in eerste aanleg. De man is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. En hij wordt nu ook schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag.In 2010 ontplofte het gebouw in de Leopoldstraat in Luik door een gaslek. Het gebouw stortte in, en de Zolderse Vicky Storms en haar vriend Alexis lieten het leven onder het puin. In oktober 2020 werd de eigenaar van het gebouw schuldig bevonden. Hij kreeg 14 maanden cel voor evenveel dodelijke slachtoffers, maar wel met uitstel. Het Luikse hof van beroep legt hem nu een zwaardere straf op: 18 maanden effectieve opsluiting. En het gerecht acht hem ook schuldig aan onvrijwillige doodslag door gebrek aan voorzorg, omdat hij de gasinstallatie nooit heeft laten controleren.