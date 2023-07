- De politie houdt in Leopoldsburg een klopjacht op een jonge ex-militair die ermee dreigt om premier Alexander De Croo te vermoorden. Onze redactie verneemt uit goede bron dat het gsm-signaal van de man is opgevangen in Noorwegen.- Wie is de man die, twee jaar na Jürgen Conings, de veiligheidsdiensten in de hoogste staat van paraatheid brengt? Filmpjes en teksten op zijn sociale media schetsen een ontluisterend portret.- Militairen blokkeren de toegangswegen naar het vliegveld van Brustem. Volgens de federale politie is dit weekend mogelijk opnieuw een illegale rave gepland in Sint-Truiden.- Jasper Philipsen wint zijn derde rit in de Ronde van Frankrijk. - We gaan live naar Tongeren waar koningin Mathilde de Kroningsfeesten bijwoont. En zondag om vijf uur is de processie te zien op TV Limburg.