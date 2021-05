- Een internationale troepenmacht met honderden militairen uit ons land, maar ook uit Duitsland, Nederland en Luxemburg kamt met de grote middelen het Nationaal Park Hoge Kempen uit in de klopjacht op beroepsmilitair Jürgen Conings uit Dilsen-Stokkem. Volgens het federaal parket bevindt de korporaal zich in het gebied. Het is nog niet tot een confrontatie gekomen.- Collega-militair en goede vriend Marino Hauben roept Jürgen Conings op om zich over te geven. Tegelijkertijd vraagt hij aan het publiek om hem niet te veroordelen. De overheid draagt volgens hem een grote verantwoordelijkheid voor militairen die ingezet worden in buitenlandse missies. - Inwoners van de tien gemeenten waarover het Nationaal Park Hoge Kempen zich uitstrekt, zijn ongerust over de afloop van de klopjacht. Heel wat ouders hielden hun kinderen vandaag weg van school. - De ogen van de wereld zijn gericht op Limburg. De klopjacht op Jürgen Conings in het Nationaal Park Hoge Kempen is wereldnieuws tot in Japan.- En Peter Maes wordt trainer bij Beerschot. STVV moet op zoek naar een nieuwe coach.