Klusjesman blijft aangehouden in moordonderzoek Neerpelt

Het parket van Limburg onderzoekt de dood van een jongen van 18 uit Zonhoven. Zijn moeder trof hem zaterdag thuis aan in de douche. Volgens zijn vader was hij een wurgspel aan het spelen. Een gsm en een iPad zijn in beslag genomen en worden onderzocht door de Computer Crime Unit. "Het is belangrijk dat ouders het online-gedrag van hun kinderen opvolgen en erover praten," zegt Tom Vandries, van de Hogeschool UCLL, die sociale media en het gedrag van jongeren bestudeert.