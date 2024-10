Dan even weg van de politiek, want in Tongeren loopt nog steeds het assisenproces tegen de ex-vrouw en de klusjesman van Marcel Van Hout, die 7 jaar geleden vermoord werd in zijn villa in Pelt. De zitting begon vandaag later, omdat de ex-vrouw van het slachtoffer in Antwerpen moest voorkomen. Ze had een aanvraag ingediend om vrij te komen met een enkelband, maar die werd afgewezen.