Klusjesman niet de dader, wel betrokken bij villamoord Neerpelt volgens leugendetectortest

In Limburg zijn deze week zeven verdachten opgepakt in het kader van een onderzoek naar drugslabo's en dumpingen van chemisch afval. Dinsdag werden er in België en Nederland tegelijk 21 huiszoekingen gedaan. Naar aanleiding van een onderzoek naar drugslaboratoria en/of dumpingen van chemisch afval in de provincie Limburg heeft de federale gerechtelijke politie van Limburg in samenwerking met de politiezones Maasland, Lanaken-Maasmechelen en verschillende gespecialiseerde diensten van de federale politie verder onderzoek gevoerd. In totaal werden 90 politiemensen ingezet. Dinsdag 23 oktober werden simultaan in België 10 huiszoekingen en in Nederland 11 huiszoekingen uitgevoerd. Bij deze actie werden in Limburg 7 personen gearresteerd en 7 voertuigen in beslag genomen. In Nederland werd 1 persoon gearresteerd, die later zal uitgeleverd worden aan België. Op diverse locaties werden aanwijzingen naar druglaboratoria gevonden en werden cash gelden aangetroffen. De civiele bescherming werd gevraagd om op verschillende locaties aangetroffen materialen op te ruimen en af te voeren. In totaal werden er 7 personen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot om 6 personen aan te houden en 1 persoon in vrijheid te stellen. Het onderzoek wordt verder gezet.