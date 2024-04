- Oud-burgemeester van Bree Jaak Gabriëls is overleden. De staatsman doorliep een enorme politieke carrière. Politiek journalist Luc Moons is studiogast.- De Europese landbouwtop strijkt neer in de bloesembar in Velm bij Sint-Truiden voor een informeel overleg.- De voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, Houthalenaar Luc Van Gorp, wil dat ouderen makkelijker uit het leven kunnen stappen bij een voltooid leven.- Er is onrust bij buurtbewoners over de uibreiding van de fabriek van Konings in Zonhoven.- En in Oudsbergen onthult de koeiendans het verse lentegras en dat is goed voor de melk en de kaas.