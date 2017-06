Koen Buyse richt met Scala zangeressen metalband Brides of Lucifer op

In de straten van Peer konden de inwoners uitzonderlijk heel de dag lang genieten van beiaardmuziek. 3 beiaardiers in spe moesten er vandaag hun examen gaan doen in de toren van de Sint-Trudokerk. Een van de kandidaten is Elien Vandebroeck. Met haar 13 jaar is ze een van de jongste en meest beloftevolle beiaardiers in België.