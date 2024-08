Koen Vanmechelen opent Future Garden: "Kunst, wetenschap en sociaal ondernemerschap onder één dak"

Tijdens Pukkelpop werden er 171 personen betrapt op het bezit van drugs, in ongeveer de helft van de gevallen ging het om cannabis. In totaal werd er voor een bedrag van 24.000 euro onmiddellijke minnelijke schikkingen uitgeschreven. Toch blikken politie en parket terug op 'een eerder rustige editie.' De politie LRH noteerde tijdens het festival 35 aangiftes. Het ging voornamelijk over verloren voorwerpen en kleine diefstallen. Er kwamen 8 meldingen binnen van ticketfraude. Daarnaast moest de politie een zeventigtal keren tussenbeide komen, meestal ging dit over verkeersproblemen of moeilijkheden met personen. Twee personen werden gerechtelijk gearresteerd. Het ging om het verkopen van verdovende middelen en intrafamiliaal geweld. Elf festivalgangers werden bestuurlijk aangehouden, hoofdzakelijk voor openbare dronkenschap of het verstoren van de openbare orde Verkeer Eén illegale drone werd opgepikt door het dronedetectiesysteem van de politie. Het toestel werd in beslag genomen. Het dossier wordt overmaakt aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Er werden 5 processen-verbaal opgesteld voor het niet-naleven van de taxiwetgeving. Tijdens de uittocht werden twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs.