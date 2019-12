Koen Verwee (CEO Mediahuis): "Oplossing voor digitalisering media ligt bij kwaliteitsvolle en regionale journalistiek"

Racing Genk heeft zijn Champions League afgesloten met een zware nederlaag. 4-0 werd het in het San Paolo-stadion. Voor de wedstrijd beleefden enkele tientallen supporters van Racing Genk de schrik van hun leven toen ze op de bus werden aangevallen door supporters van Napoli met bijlen. Er vielen enkele lichtgewonden. Ook de wedstrijd zelf was geen pretje voor de bezoekers. Na drie minuten was het al raak voor de thuisploeg. Maarten Vandevoordt, de jongste doelman ooit in de Champions League, wilde Mertens en Milik uitkappen in de zestien, maar hij verslikte zich. Milik met de 1-0. Racing Genk liet het hoofd niet hangen. Eerst was er een goed schot van Paintsil en daarna kreeg Onuachu een uitstekende mogelijkheid. Hij trof het zijnet. Maar Napoli toonde zich te sterk en kwam voor het half uur al op 2-0. Milik trof van dichtbij raak. En diezelfde Milik tekende even later voor de zuivere hattrick. Vandevoordt haalde Callejon onderuit in het strafschopgebied. Milik mocht de penalty omzetten. Onuachu kreeg nog een prima kans voor de rust. Hij kapte zich goed vrij maar schoot over voor een open doel. Na de pauze ging de voet van het gaspedaal bij de thuisploeg. Het werd wel nog 4-0 een kwartier voor tijd. De Norre beging hands in de zestien. Mertens had vanop de stip een panenka in gedachten. 4-0. Ook het laatste groepsduel werd een ontgoocheling voor de Belgische landskampioen. Door de vier tegendoelpunten komt Genk op een totaal van 20 tegendoelpunten in deze Champions League. Een triest record dat het overneemt van Anderlecht, dat al drie keer 17 goals slikte in eerdere edities.