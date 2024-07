Koersel huldigt gesneuvelde Britse piloten

De Vlaamse regering investeert fors minder in Limburgse mobiliteit. In vergelijking met vorig jaar zijn de investeringen in Limburg met één vijfde of met 33 miljoen euro gedaald. Onze provincie is nu nog amper goed voor 7 procent van de mobliteitsinvesteringen in heel Vlaanderen. Dat zegt parlementslid Andy Pieters die de cijfers opvroeg op het kabinet van uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Limburg komt er bekaaid vanaf. "En dat met een Limburgse minister op mobiliteit, onbegrijpelijk," zegt Pieters, die mee onderhandelt over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering.