Jeugdcentrum De Bilding in Bilzen gaat zich nog meer profileren als concertlocatie voor grote artiesten in Vlaanderen. Na de sluiting van de Muziekodroom in Hasselt vulde De Bilding die leegte op met concerten van onder andere Pommelien Thijs en metalgrootheden zoals Channel Zero. En ook al is er met de Bootstraat opnieuw een concertwerking in Hasselt, toch willen ze in Bilzen ook blijven groeien. Er werd fors geïnvesteerd in een nieuwe, professionele geluidsinstallatie om grote nationale, maar ook internationale acts in De Bilding te kunnen ontvangen. De spits wordt afgebeten door Daan.