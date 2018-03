Kolenwasserij Beringen niet bij zeven meest bedreigde erfgoedsites in Europa

Slaan en zalven. Dat is wat de Limburgse band Statue doet op z'n nieuwe plaat Kasper. Met vier gitaristen in de rangen heeft de instrumentale band een zeer atypische bezetting. Maar verwacht geen zware metalen, maar eerder extra melodie. Want Statue is eigenzinnig en met succes want ook in het Verenigd Koninkrijk komt hun derde langspeler komende vrijdag uit.