Kolonel Dusartplein loopt vol voor Rode Duivels

De wereldkampioen van 2023 Dries Van Langendonck verovert zijn tweede Europese zege van het seizoen. Hij won eerst de Super Heat en vervolgens de finale in Orechovà Poton, Slovakije. In de tussenstand van het EK Karting voor junioren heeft hij daarmee zijn leidersplaats kunnen verstevigen. In de finale kon hij vanuit pole position vertrekken en ging hij met twee seconden voorsprong over de finish. Na Valencia in maart schrijft hij zijn tweede Europese zege van het seizoen op zijn naam. Met een gerust gevoel kan hij naar de slotmanche in Zweden trekken. “Wat een weekend. Samen met het team leverden we uitstekend werk waardoor we steeds voorin konden blijven.” Dankzij deze nieuwe zege breidt de jongeman uit Heusden-Zolder met 69 punten zijn voorsprong uit in de tussenstand van het kampioenschap. “Op de slotmanche in Kistianstad zal ik de meeting op dezelfde manier aanpakken: opnieuw sterk en regelmatig presteren.”