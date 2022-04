Kom uit je Kop: website motiveert mannen hulp te zoeken bij donkere gedachten

- Opvallende getuigenissen op de tweede dag van het assisenproces over de moord op Luana in Genk. Haar hartsvriendin zegt dat ze haar dood zag aankomen. En beklaagde Emrah vertelt een verhaal dat in de assisenzaal de wenkbrauwen doet fronsen. We gaan live naar Tongeren.- 32 Bulgaarse en Turkse vrachtwagenchauffeurs stranden in Tessenderlo na een sociale inspectie in het kader van een onderzoek naar sociale dumping en uitbuiting.- Staat er straks nog een verpleegster aan ons ziekenhuisbed en is er dan nog iemand om ons te verzorgen in het woonzorgcentrum? De zorgsector zet alle zeilen bij om jongeren warm te maken voor een job in de zorg en stapt daarvoor de klas binnen op een middelbare school in Maaseik.- Drie Limburgers op een paddleboard ruimen afval op in rivieren van Hasselt tot aan de kust.- En Racing Genk begint goed aan Play off 2. In TVL Sportcafé spreken we met voorzitter Peter Croonen over de ambities om toch nog iets te maken van het seizoen.