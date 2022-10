Een zwembadverkoper die ervan verdacht wordt honderden mensen te hebben opgelicht en al maanden op de loop was, zit nu toch in de cel. De man was al maanden voortvluchtig na een veroordeling in een andere fraudezaak. Maar zaterdag kon de politie hem oppakken in Genk. Whoppa Pool is intussen failliet verklaard. De slachtoffers hopen dat er nu schot komt in hun zaak.