In het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt is ere-burgemeester Door Steyaert van Leopoldsburg overleden. Hij was bijna 30 jaar lang burgemeester, zat 53 jaar in de gemeenteraad en was zes jaar lang voorzitter van de provincieraad. Hij was voorbestemd voor een carrière in de nationale politiek, maar dat ging niet door toen de regering Martens in 1985 ten val kwam. Steyaert was de politieke en geestelijke vader van Wouter Beke. 'Ik ging vaak raad bij hem vragen,' zegt Beke in een reactie aan onze redactie. 'Hij heeft me altijd gesteund. Ook in moeilijke momenten. Toen ik kritiek kreeg bij het begin van de pandemie, heeft hij me aangespoord om niet op te geven.' Toen Beke bemiddelaar werd bij de regeringsonderhandelingen van 2011 die 541 dagen duurden, maakte TV Limburg een reportage waarin Door Steyaert hem goede raad gaf. Als eerbetoon aan de man die in Leopoldsburg een politiek monument was, zenden we die reportage nog eens uit.