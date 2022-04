Koning Filip schuift aan bij familie in Ham voor iftarmaaltijd

Hasselt, Lanaken en Lommel hebben het internationale European Energy Award-certificaat ontvangen. Daarmee worden ze beloond voor hun lokale klimaat- en energiebeleid, dat ze dankzij het klimaatmanagement-systeem van European Energy Award een flinke boost hebben gegeven. In Vlaanderen hebben 293 van de 300 lokale besturen, waaronder ook Hasselt, Lanaken en Lommel het Burgemeestersconvenant ondertekend. Met die ondertekening engageren ze zich om tegen 2030 hun CO2-uitstoot aanzienlijk te reduceren. Om dat engagement om te zetten in praktijk tekenden Hasselt, Lanaken en Lommel - in 2018, als allereerste Vlaamse gemeenten - in op het vierjarige begeleidingstraject van European Energy Award (eea). In Hasselt wordt volop ingezet op hernieuwbare energie. Erica Lemmens: “We proberen op onze eigen gebouwen zoveel mogelijk zonnepanelen te leggen, hebben al enkele windmolens en zijn er een middelgrote aan het bijbouwen, we hebben een klein warmtenet en onderzoeken of er nog nieuwe netten mogelijk zijn.” Ook in Lommel staat verduurzaming van warmte hoog op de agenda. Koen Berghmans: “We bekijken of we geothermie kunnen toepassen. Dat is een groot project, waarmee we dankzij de aanbevelingen van eea aan de slag gegaan zijn. Daarnaast zetten we ook sterk in op mobiliteit: met fietsboulevards, kwalitatieve fietsstallingen, opgewaardeerde fietsroutes in schoolomgevingen, trage wegen … willen we het voor fietsers en wandelaars extra aangenaam maken. En we gaan ook het fietsgebruik van ons eigen personeel stimuleren.” Eea is een kwaliteitsmanagement- en beoordelingssysteem dat het energie- en klimaatbeleid van lokale besturen een flinke duw in de rug geeft. Het wordt in Vlaanderen gecoördineerd door Bond Beter Leefmilieu (BBL). Koen Reynaerts van BBL: “Het eea-systeem pakt enkele belangrijke knelpunten aan waarmee lokale besturen geconfronteerd worden wanneer ze hun klimaatbeleid uitvoeren. Lokale besturen geven geregeld het signaal dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Eea is in de eerste plaats een monitoringsysteem waarmee steden en gemeenten hun klimaatplannen op elk moment overzichtelijk kunnen analyseren, evalueren en bijsturen.” Voor die bijsturing kunnen ze rekenen op externe adviseurs, van BBL en van European Energy Award. European Energy Award biedt ondersteuning aan meer dan 1.500 Europese steden en gemeenten in 13 Europese landen. Het succes van de eea-aanpak is zichtbaar op meerdere vlakken. In eea-gemeenten:*besparen lokale besturen gemiddeld 40% meer CO2 dan andere lokale besturen;*wordt dubbel zoveel capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie geïnstalleerd;*ontvangen lokale besturen 5 tot 10% meer financiering via nationale subsidies, omdat ze concrete plannen en projecten hebben.