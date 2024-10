door Tom Kums

In Hasselt heeft Koningin Mathilde vanmorgen het prikkelarm jeugdhuis KnopOm geopend. Ze kreeg er een rondleiding en de koningin nam uitgebreid de tijd om met de jongeren met een autismespectrumstoornis te praten. Het jeugdhuis kwam er met de steun van het Koning Mathildefonds. Voor de jongeren was het bezoek het steuntje in de rug dat het nieuwe jeugdhuis nodig had.