Koningin Mathilde vereert psychiatrisch ziekenhuis van Munsterbilzen met bezoek

Wie vanochtend aan de schoolpoort stond, zal het al opgemerkt hebben. Heel wat kinderen trokken in pyjama naar school. Het is vandaag namelijk Bednet Pyjamadag. Een dag waarbij stilgestaan wordt bij alle kinderen die wegens ziekte of een beperking niet naar school kunnen. Bednet zorgt ervoor dat zieke leerlingen toch verbonden blijven met hun klas. In Vlaanderen kregen vorig jaar 1477 kinderen leerlingen les via Bednet, in Limburg zijn er dat momenteel 70. Eentje van hen is Fenya uit Nieuwerkerken. Wij volgden haar vanochtend op haar school 't Nieverke.