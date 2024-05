Koningspaar neemt tijd om Maaseikenaar te ontmoeten

In de aanloop naar de verkiezingen zijn we gestart met een reeks minidebatten waarin twee lijsttrekkers het tegen elkaar opnemen. In de tweede aflevering hebben we het over de dure factuur van het rusthuis, die voor vele ouderen onbetaalbaar is geworden. Een zorgeloze oude dag zit er voor velen niet meer in. Maar voor we aan het debat beginnen, gingen we langs in een woonzorgcentrum in Kuringen.