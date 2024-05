Koningspaar op bezoek in Maaseik

Over iets minder dan een maand, trekken we naar de stembus. In 28 Limburgse gemeenten stemt u intussen elektronisch. Dat gaat sneller, maar is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom zet de stad Sint-Truiden in op demo's met de stemcomputer. Wij volgden een info- en oefensessie in het Cicindriahuis.