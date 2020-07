Koninklijk bezoek aan zwaar getroffen rustoord Cecilia in Alken

In Peer heeft het stadsbestuur beslist om het jongerencentrum De Bak preventief te sluiten nadat een vrijwilliger positief testte op het coronavirus. Gisteren werd ook al het kamp van de Chiro Jongens Peer afgelast, omdat de besmette vrijwilliger eveneens actief is als Chiroleider. “Voorlopig sluiten wij De Bak tot en met 31 juli. Verder monitoren wij de situatie in overleg met de gouverneur en bevoegde artsen”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). De voorbije maanden stond de werking van De Bak op een laag pitje, maar sinds enkele weken was het jeugdcafé weer open. Daarbij werden, zoals in de andere horecazaken, de coronaregels toegepast. “Omdat één van de vrijwilligers positief heeft getest op corona, hebben we meteen beslist om het jongerencentrum te sluiten”, aldus Steven Matheï. “De contacten die de besmette vrijwilliger de voorbije dagen heeft gehad, worden momenteel in kaart gebracht. Op die manier proberen wij een eventuele verdere verspreiding van het virus in te perken. Daarnaast roepen we iedereen op om voorzichtig te blijven en bij symptomen contact op te nemen met de huisarts.” Later volgt meer in het TVL Nieuws.