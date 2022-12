In het Waalse Angleur helpen Limburgse vrijwilligers slachtoffers van de watersnood door een weinig benijdenswaardig jaareinde. Anderhalf jaar na de enorme overstromingen wonen nog steeds duizenden gezinnen in erbarmelijke omstandigheden. Huizen zonder verwarming of warm water zijn geen uitzondering. Ook vandaag nog helpen heel wat Limburgse vrijwilligers de lokale bevolking om hun huizen en hun leven weer in orde te krijgen. Door de economische crisis en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen worden de slachtoffers van de wateroverlast nog dieper in de put geduwd. Dat merken we wanneer we met vrijwilliger Peter Deltour uit Sint-Truiden naar het Luikse Angleur trekken. De situatie is er op heel wat plekken nog steeds schrijnend.