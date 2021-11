- Geen aardgas in nieuwbouw, renovatieplicht voor energieverslindende huizen en alleen nog maar elektrische auto's. Dat zijn de blikvangers in het klimaatakkoord dat Vlaams minister voor energie Zuhal Demir gaat verdedigen op de klimaattop in Glasgow.- In het laatste deel van de reeks van TVL-klimaatexpert Ron Cornelissen leren we hoe de klimaatambities waargemaakt kunnen worden met nieuwe technologieën die hun intrede doen bij ons thuis en op het werk.- Pastoor Jaak Janssen wil in gesprek met het koppel dat een seksfilmpje opnam in de Sint-Michielskerk in Bree. Het koppel zelf zegt dat ze nooit de bedoeling hadden om het filmpje zo te verspreiden.- In Genk zijn twee politie-agenten gewond geraakt tijdens een confrontatie tussen supporters van KRC Genk en West Ham United. In het stadion pakte Genk tijdens een spektakelmatch de eerste punten af van West Ham United. Het werd 2 - 2 tegen de Londense ploeg in topvorm.- En journalist Toon Royackers wil de Limburgers verlossen van hun bescheidenheid. Hij schrijft een boek over de 101 geheimen van Limburg.