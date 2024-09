Het Nederlands koppel dat de parenclub 7 Sins in Maaseik uitbaat, is aangehouden op verdenking van moord op Bert Heijmans. De 57-jarige man uit Maaseik werd afgelopen weekend dood aangetroffen in een wagen in Maarheeze, in Nederland. Al snel leidde het onderzoek naar de parenclub in Maaseik. De uitbaters moeten vrijdag voor de raadkamer verschijnen.