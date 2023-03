Koppel komt om bij appartementsbrand in Zutendaal

Op de vliegbasis van Kleine-Brogel staan een honderdtal vacatures open, die onmiddellijk ingevuld kunnen worden. Het gaat om allerlei jobs, maar vooral de technische profielen zijn gegeerd. Zij zijn nodig om de overgang van de F-16 naar het nieuwe gevechtsvliegtuig, de F-35, te vergemakkelijken. De eerste F-35 wordt in Kleine Brogel verwacht in 2027, maar de opleidingen, ondermeer in de Verenigde Staten starten eerder. Ons land krijgt 34 van die toestellen. De 10de Tactische Wing organiseert vandaag een jobdag, waar een 450 jongeren op uitgenodigd zijn. Zij worden warm gemaakt voor een job in het leger. En daarvoor haalt de vliegbasis alles uit de kast.