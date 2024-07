Koppel met acht-jarig kindje zit al vier dagen vast op luchthaven in Spanje

Nu president Joe Biden de handdoek in de ring gooit is het twee voor twaalf voor de democraten in de strijd tegen Donald Trump. Ze scharen zich dan ook best eendrachtig achter vice-president Kamala Harris. Dat zegt gewezen secretaris-generaal van de Navo Willy Claes. De Hasselaar ziet de democraten opveren nu het Witte Huis eindelijk inziet dat de gezondheid van Biden een tweede ambtstermijn in de weg staat. Harris kan Trump verslaan. En zelfs, zo weet Claes, zullen we nooit nog zo'n pro-Europese president als Biden meemaken.