Koppel sterft in appartementsbrand in Zutendaal

Het drama in Zutendaal had dus mogelijk kunnen vermeden worden als de rookmelder niet defect was. De overheid en brandweerdiensten hameren al jaren met campagnes op het belang van rookmelders. De rookmelder is wettelijk verplicht in elke woning en op elke verdieping. Ook in de gemeenschappelijke technische ruimtes van appartementsgebouwen zijn ze verplicht. Daarover is onlangs nog een omzendbrief verstuurd. Het volstaat niet om rookmelders te hebben. In principe moet je ze ook regelmatig controleren. Afhankelijk van de verzekeringspolis wordt dit één keer per maand gevraagd, voor B&B's en gastenverblijven is dit zelfs elke dag.