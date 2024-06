Koppel uit Lanaken bij wie 100 verwaarloosde honden in beslag werden genomen voor de rechter

Politie CARMA heeft een grote hoeveelheid namaakgoederen gevonden in een verborgen winkel in Genk. In een onderzoek naar de handel in vervalste goederen voerde de politie vorige week huiszoekingen uit in meerdere woningen in Genk. In een woning in de Alfred Wautersstraat was een aparte ruimte speciaal ingericht als ‘winkel’. Hier vond de politie een grote hoeveelheid namaakgoederen waaronder kleding, schoenen, jassen, mutsen, petten en juwelen van allerlei luxemerken zoals o.a. Louis Vuitton, Dior, Nike, Moncler … Ook in woningen op de Steenbeukstraat en de Elsenhoutstraat werden kleding en schoenen aangetroffen. Al deze goederen waren bestemd voor de verkoop. De politie nam al deze producten én een grote som cash geld in beslag. De kleding werd gestockeerd in een speciaal depot. Een 24-jarige vrouw en een 19-jarige man, beiden uit Genk, werden gearresteerd en voor verhoor overgebracht naar het commissariaat. Zij konden na verhoor het politiekantoor verlaten en zullen zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank.