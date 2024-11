Koppel uit Lanaken opent sjiekste vijfsterrenhotel in de Euregio én is op zoek naar personeel

B2 Supermarkt Broekmans uit Zolder wint als enige Limburgse buurtsuper de titel "Buurtsuper van het Jaar". Deze jaarlijkse verkiezing is een initiatief van Superbuurt. De hele maand oktober konden klanten stemmen op hun favoriete buurtsuper. Voor de ploeg achter B2 Supermarkt Broekmans is het de bekroning voor de inspanningen en het harde werk dat ze de afgelopen tijd hebben geleverd. “Al zolang we bestaan zijn we onlosmakelijk verankerd met Zolder en werken we al jaren aan datgene waarvan wij denken dat inwoners in Zolder en omstreken er nood aan hebben.”, aldus zaakvoerder Jan Broekmans. De supermarkt zet voluit in op vers en kwaliteit. Je kan er terecht voor dagverse groenten en fruit, verse en huisbereide charcuterie in bediening en huisbereide maaltijden. De winkel heeft een eigen slagerij. Daarnaast beschikt de supermarkt ook over een interieurafdeling en een drankenshop. “Maar wat het meest opvalt is hoe vaak klanten de vriendelijkheid van ons personeel aanhalen als reden om voor ons te stemmen. Wij, Limburgers, hechten duidelijk nog altijd heel veel waarde aan de oprechte vriendelijkheid en gedienstigheid die men in een goede buurtsuper zouden moeten kunnen terugvinden, dus ik ben heel erg blij om te zien dat dat in de onze ook zo afgetekend het geval is. Het is een enorme opsteker voor het hele team, dat momenteel voor de drukste periode van het jaar staat.” besluit Jan. Voor B2 Supermarkt Broekmans is het al de tweede award op korte tijd. Hun groepering Alvo werd in oktober ook al gekroond tot “Beste winkelketen van België 2024-2025” in de categorie “Buurtsuper”. Die bekroning was het resultaat van een marktonderzoek onder maar liefst 250.000 bevraagden over heel Vlaanderen. Bovendien zijn ze dit jaar ook de enige Limburgse supermarkt die zich een jaar lang Buurtsuper van het Jaar mag noemen.